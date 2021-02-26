افتتاح وحدة مركز بحوث الصحراء لإنتاج الشتلات بجنوب سيناء

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحدة مركز الصحراء لإقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفنى بمدينة الطور، ووزعا شتلات الخضروات والفاكهة مجانا على المزارعين، ورافقهما المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة.وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء إن الوحدة على مساحة 2000 متر ومنزرعة بشتلات خضر "طماطم- فلفل- باذنجان- كرنب- خس" بذور خضر "خيار- كوسة- بطيخ- كانتلوب"، وسيتم توفير البذور المطلوبة حتى تتناسب مع الموسم الزراعى وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة.كما تتضمن شتلات فاكهة "زيتون- موالح- مانجو- عنب" مع توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التى تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة، أيضا شتلات طبية وعطرية "نعناع- مريمية- حبق- روز مارى- زعتر- كركدية- حشيشة الليمون (شتلات زينة) الكينوكاربس- مصدات رياح- فيكس ناتدا"، بالإضافة إلى أصناف تتماشى مع طبيعة التربة والظروف الجوية، وتخضع لبرنامج تقسية لتتلاءم مع طبيعة الظروف الجوية السائدة.وأضاف زغلول أن الإنتاجية المتوقعة هي كالآتي:100 ألف شتلة سنويا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة.50 ألف شتلة سنويا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة، كما ‏يتم اختيار أنواع الزراعات بالوحدة طبقا لما تزرعه المجتمعات المحلية بجنوب سيناء، مع تطبيق المعايير العلمية لإنتاج شتلة خالية من الأمراض، لتلافى دخول أى آفات أو مسببات مرضية من خارج المحافظة.يشار إلى أن الوحدة أيضا ‏تقدم الدعم الفنى لجميع الممارسات الزراعية الجيدة "الزراعة- المكافحة التسميد- الرى..." من خلال الفريق البحثى المكلف من قبل مركز بحوث الصحراء للإشراف على الوحدة.