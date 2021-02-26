رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاح وحدة مركز بحوث الصحراء لإنتاج الشتلات بجنوب سيناء

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:44 م
خالد فودة
خالد فودة
عبدالناصرمحمد
طباعة
افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وحدة مركز الصحراء لإقلمة الشتلات وتقديم الدعم الفنى بمدينة الطور، ووزعا شتلات الخضروات والفاكهة مجانا على المزارعين، ورافقهما المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة وقيادات الوزارة والمحافظة.

وقال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء إن الوحدة على مساحة 2000 متر ومنزرعة بشتلات خضر "طماطم- فلفل- باذنجان- كرنب- خس" بذور خضر "خيار- كوسة- بطيخ- كانتلوب"، وسيتم توفير البذور المطلوبة حتى تتناسب مع الموسم الزراعى وطبيعة التربة والظروف الجوية السائدة بمنطقة الزراعة.

كما تتضمن شتلات فاكهة "زيتون- موالح- مانجو- عنب" مع توفير بعض أنواع أشجار الفاكهة التى تتماشى مع الظروف الجوية لكل مدينة من مدن المحافظة، أيضا شتلات طبية وعطرية "نعناع- مريمية- حبق- روز مارى- زعتر- كركدية- حشيشة الليمون (شتلات زينة) الكينوكاربس- مصدات رياح- فيكس ناتدا"، بالإضافة إلى أصناف تتماشى مع طبيعة التربة والظروف الجوية، وتخضع لبرنامج تقسية لتتلاءم مع طبيعة الظروف الجوية السائدة.

وأضاف زغلول أن الإنتاجية المتوقعة هي كالآتي:
100 ألف شتلة سنويا من أنواع الخضر والنباتات الطبية والعطرية المختلفة.
50 ألف شتلة سنويا من أنواع أشجار الفاكهة والزينة، كما ‏يتم اختيار أنواع الزراعات بالوحدة طبقا لما تزرعه المجتمعات المحلية بجنوب سيناء، مع تطبيق المعايير العلمية لإنتاج شتلة خالية من الأمراض، لتلافى دخول أى آفات أو مسببات مرضية من خارج المحافظة.

يشار إلى أن الوحدة أيضا ‏تقدم الدعم الفنى لجميع الممارسات الزراعية الجيدة "الزراعة- المكافحة التسميد- الرى..." من خلال الفريق البحثى المكلف من قبل مركز بحوث الصحراء للإشراف على الوحدة.

موضوعات متعلقة

السيسى يتفقد أعمال تطوير المحاور بالقاهرة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

أمطار خفيفة وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل