«تموين الإسكندرية» تشن حملات على المخابز والأسواق

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، برئاسة المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل الوزارة، حملات بالإدارات التموينية المختلفة، تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية.جاء ذلك لتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.أسفرت الحملات عن تحرير 12 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و5 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتم تحرير محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة إعدام أحراز.ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزه بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 13 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و13 محضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة محل مستلزمات طبية بدون ترخيص بالاشتراك مع التفتيش الصيدلى.كما قامت إدارة تموين وسط بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتى تحرير 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 14 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة، وتم سحب عينات دقيق للتحليل.كذلك قامت إدارة تموين شرق بحملات وأسفرت عن تحرير 11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و11 محضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وللسلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لبقال تموين مخالف، و7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر وتحرير 115 علبة، ومحضر أحوال إعدام 110 كجم فول تنفيذا لقرار النيابة.وقامت إدارة تموين العامرية بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير 13 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و7 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضران إدارة مخبزين سياحى بدون ترخيص، وتم سحب عينات قمح ودقيق ومكرونة للتحليل.وعلى صعيد آخر قامت إدارة تموين العجمى بحملات بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 16 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 24 محضر عدم حمل شهادات صحية، و19 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و3 محاضر بيع سجائر مجهولة المصدر، ومحضرين لثلاجات مواد غذائية مخالفين، ومحضرين لمحطتي تموين سيارات عدم استلام بنزين 92، ومحضر تبديد خرز.كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك بحملات أسفرت عن تحرير 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد.كذلك قامت إدارة تموين برج العرب بحملات فى نطاق الإدارة، أسفرت عن تحرير 5 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و9 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص،و محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر امتناع وحجب سلعة عن بيع سجائر وتحرير 990 علبة، وقد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.