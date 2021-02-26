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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هونج كونج تطلق حملة التطعيم بلقاح «سينوفاك» رغم الشكوك بشأنه

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:54 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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بدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في هونج كونج اليوم، الجمعة، في ظل تردد شريحة كبيرة من السكان في تلقي اللقاح القادم من الصين، في إشارة أخرى على الفجوة بين سكان المدينة والدولة ككل.

وأضاف القلق بشأن لقاح سينوفاك تطورا آخر غير متوقع لبرنامج التطعيم الذي كان بدأ بالفعل ببطء بفضل التأخر في الحصول على جرعات اللقاح.

وأحاط الجدل بتجارب لقاح سينوفاك في أنحاء العالم، حيث بدأت برامج التطعيم قبل انتهاء تجارب المرحلة الثالثة، وهي خطوة تغذي فكرة عدم الثقة.

وسينوفاك لقاح معطل يعمل عن طريق تعريض الأشخاص لجزيئات فيروسية ميتة، وهي طريقة تقليدية لإنتاج اللقاح.

أما اللقاحات التي تم تطويرها في الغرب، فهي لقاحات "إم آر إن ايه"، التي تعمل عن طريق حقن جزء من الشفرة الوراثية للفيروسات في الجسم، لإثارة استجابة الجهاز المناعي.

وأظهر استطلاع أجرته أبرز جامعة في هونج كونج أن أقل من ثلاثة من كل عشرة مواطنين مستعدون لتلقي لقاح سينوفاك.

وحصلت هونج كونج على 5ر22 مليون جرعة لقاح من فايزر وسينوفاك وأسترازينيكا.

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