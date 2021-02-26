رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جدول امتحانات أولى تجاري 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 06:15 م
امتحانات
امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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تستعد مديريات التربية والتعليم لعقد امتحانات أولى تجاري 2021 وصفوف النقل بمدارس نظام السنوات الثلاث والإعداد المهنى والتعليم والتدريب المزدوج والسنوات الخمس بالتعليم الفني.

موعد بدء امتحانات اولى تجاري 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم أن يكون أداء امتحانات أولى تجاري 2021 (العملية والمعملية – التحريرية)، ولجميع طلاب صفوف النقل بالتعليم الفني، خلال الفترة من يوم السبت 27 فبراير 2021 حتى يوم الخميس الموافق 11 مارس2021، على أن يكون أداء هذه الامتحانات بنظام التبادل اليومى بين صفوف النقل بمدارس التعليم الفني.

واتجهت الوزارة، إلى زيادة الفترة المخصصة لأداء امتحانات اولى تجاري 2021 مع تخفيض الزمن المخصص لأدائها، نظرا لظروف فيروس كورونا.

سيقوم الطلاب، باستكمال أداء الامتحانات العملية والمعملية الذين بدأوها قبل أجازة نصف العام 2021، بعد انتهاء الاختبارات التحريرية وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 27 فبراير الجارى وحتى يوم الخميس الموافق 11 مارس المقبل.

الزمن المخصص لـ امتحانات اولى تجاري 2021 

وشددت الوزارة على أن يكون الزمن المخصص لكل امتحان عملى أو معملى ساعة واحدة فقط وتتنوع الأسئلة بين اختيار من متعدد والصواب والخطأ وأسئلة إعادة الترتيب مع مراعاة أن تكون ورقة أسئلة كل امتحان تحريرى بورقة منفصلة.

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ويتم أداء طلاب كل صف للامتحانات فى الأيام المحددة لهم ويقتصر الحضور على هؤلاء الطلاب فقط، كما أن أداء امتحانات المواد خارج المجمع عن طريق تسليم الطالب ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بالمادة وذلك فى نهاية اليوم الأول من الامتحانات المخصصة لكل صف، على أن يقوم الطالب بتسليمها بعد الإجابة عليها فى بداية الأسبوع الثانى من بدء الامتحانات.


تقوم مديريات التربية والتعليم بإصدار الجداول الخاصة بسنوات النقل في المدة المحددة لعقد الامتحانات من قبل الوزارة.

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