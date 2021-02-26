بريطانيا تعتزم مواصلة تلقيح من تجاوزوا الأربعين عامًا في أبريل

تعتزم المملكة المتحدة مواصلة تقديم لقاحات فيروس كورونا وفقا للفئة العمرية في المرحلة المقبلة من برنامج التطعيم، لتتحرك صوب هؤلاء الذين تجاوزوا الأربعين عاما من منتصف أبريل، فيما تقام الدعوات لتقديم تطعيمات للأصغر سنا في المهن المعرضة للخطر.وقال الأستاذ وي شين ليم، رئيس اللجنة المشتركة للقاح والتحصين: "محاولة التحول من برنامج قائم على الفئة العمرية إلى برنامج قائم على المهن سوف تكون معقدة للغاية.. السرعة عامل حاسم"، حسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وكان أصحاب بعض المهن، مثل المعلمين وباعة التجزئة، قد قالوا إنهم يجب أن يكونوا التالين في خط تلقي التطعيم نظرا لتواصلهم المستمر مع الآخرين في وظائفهم.يذكر أن بريطانيا لديها أنجح برنامج تطعيم في أوروبا، وقالت الحكومة إنها على مسار تقديم تطعيم لكل البالغين بحلول نهاية يوليو.وحتى أمس الخميس كان 7ر18 مليون شخص قد تلقوا التطعيم عبر المملكة المتحدة.. ومن المقرر أن يبدأ تلقيح من يبلغون الخمسين عاما بحلول منتصف أبريل.وقال شين ليم: "سوف نراجع الأولويات باستمرار.. فكلما نزلنا على سلم الفئات العمرية، يكون خطر الإصابة بمرض خطير أقل وأقل".