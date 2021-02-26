تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية ندوة لـ«مستقبل وطن» في القليوبية

أكد المشاركون في ندوة "تنظيم الأسرة ومواجهة الزيادة السكانية" والتي نظمتها أمانة المرأة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية، ضرورة مواجهة الزيادة السكانية والتي تؤثر بالسلب على التنمية داخل الدولة بل تؤدى إلى تآكل مواردها، وذلك بحضور الدكتور شريف محمد لبيب زايد مسئول الدعوة الإلكترونية بمديرية أوقاف القليوبية، والقمص تيموثاوس رمزى راعي كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس، والدكتورة نجلاء الفرماوي أمينة المرأة بالمحافظة.واتفق المشاركون على تنفيذ العديد من الندوات التوعوية داخل مراكز وقرى المحافظة بالتعاون بين أمانات المرأة والتدريب والعلاقات العامة والإدارات الصحية والأوقاف والكنيسة للتوعية بالآثار السلبية للزيادة السكانية على التنمية وضرورة تنظيم الأسرة.وأشارت نجلاء الفرماوي أمينة المراة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية، إلى أن الأمانة تبنت حملة "إنت عظيمة بعلمك وعملك وتنظيمك" والتي استهدفت فيها أمانة المرأة رفع المستوى الثقافى للمرأة بفتح فصول محو أمية، حيث تم فتح 130 فصل محو أمية على مستوى المحافظة.وأضافت الفرماوى أن الحملة تهدف إلى رفع المستوى المعيشي بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير فرص عمل عن طريق الإقراض متناهي الصغر مع بعض الجمعيات الأهلية داخل المحافظة لتوفير ما يقرب من 500 مشروع صغير ومتناهي الصغر بتكلفة تصل إلى أكثر من مليون ونصف.وأوضحت أنه تم العمل على محور تنظيم الأسرة والذي حققت فيه المحافظة معدلات مرتفعة من حيث استخدام الوسائل ونشر الوعي ولولا جائحة كرونا وتوقف تلك الحملة لحققت المحافظة ارقام قياسية على مستوى الجمهورية خلال الحملة التي أطلقتها الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن خلال عامي 2019 - 2020 وحصلت القليوبية فيها علي الترتيب الرابع على مستوى الجمهورية في تبنى تلك الحملة.