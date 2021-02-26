رئيس جامعة الوادي يتابع مدى جاهزية الكليات للترم الثاني والامتحانات المؤجلة

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اجتماع مجلس الجامعة رقم ( 27) بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس جامعة الوادي الجديد لشئون الدراسات العليا وعمداء الكليات الست وأمين عام الجامعة المساعد.بدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة الجامعة خلال شهر فبراير 2021م ثم استهل رئيس الجامعة الجلسة بتقديم التهنئة الدكتور حسن عبد اللطيف أبو العلا أستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب، جامعة أسيوط، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا؛ لصدور قرار مجلس الوزراء بتعيين سيادته نائبًا لرئيس الجامعة متمنيًا له التوفيق في منصبة وقيادة القطاع الطبي بالجامعة.من جانبه، وجه نائب رئيس الجامعة الشكر لجميع أعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة على تهنئتهم وشعورهم تجاهه، كما أعرب عن بالغ امتنانه وشكره للجميع علي حسن الاستقبال واعدًا بإنجاز المهام المكلف بها في ظل القيادة الحكيمة للجامعة.واستعرض رئيس الجامعة موضوعات جلسة الجامعة والمتضمنة مسابقة اختيار أفضل جامعة صديقة للبيئة، وأطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع وزارة البيئة، ومدي استعداد الجامعة للمشاركة في المسابقة، كذلك مسابقة أفضل جامعة في مشروع تطبيقي مرتبط بالمجتمع ومسابقة افضل جامعة في الابحاث التطبيقية المنشورة من حيث الإبداع وارتباطها بالصناعة.واستعرض قرار وزير التعليم العالي بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلةوخلال الاجتماع شكل رئيس الجامعة فريق عمل من قطاع خدمة المجتمع والسادة أعضاء هيئة التدريس للإعداد الجيد للمشاركة فى هذه المسابقة.وخلال الجلسة استعرض الجهود المبذولة من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ولتفادي العقبات التي تواجه الجامعات لتعظيم العائد من إنتاج الفدان من خلال البحث العلمي للعلماء المصريين بكليات الزراعة والطب البيطري، في إطار استراتيجية الوزارة المبنية على التنمية المستدامة والمعرفة، والابتكار.وهدف البروتوكول إلى تخصيص بحق الانتفاع مساحة 1000 فدان من الأراضي القابلة للاستصلاح والاستزراع لأي جامعة من جامعات مصر، وفقًا لرؤية محافظة الوادي الجديد ممثلة في (صندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة).كما أشار رئيس الجامعة إلي زيارة بعض من رؤساء الجامعات للمحافظة يوم الخميس 4 مارس 2021م بخصوص هذا الشأن.ثم استعراض رئيس الجامعة مدي جاهزية الكليات لبدء الفصل الدراسي الثاني، واستكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير، تنفيذًا لقرار لجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، على أن تستأنف الدراسة، وتستكمل أعمال الامتحانات (العملية والشفوية والتخلفات والنظرية) طبقا للنظم واللوائح والجداول المُعلنة بالمعاهد والكليات بالجامعات.مشددا علي انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والعاملين طبقا للجداول المعلنة بالكليات لضمان حسن سير الامتحانات والعملية التعليميةوالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.وأشار رئيس الجامعة إلي مد العام الدراسي الجاري لمدة ثلاثة أسابيع مبدأيًا، بما يحقق استكمال الخطة الدراسية للتخصصات العلمية المختلفة وأن ينتهي الفصل الدراسي الثاني في 7 يوليو 2021م وتنتهي جميع اعمال الامتحانات في 31 يوليو 2021م.كما أحاط المجلس على أنه يجوز للطلاب المتخلفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحاناتواكد رئيس الجامعة خلال الجلسة، على ضرورة الالتزام باتباع جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا مع جانب الطلاب واعضاء هيئة التدريس والعاملين من ارتداء الكمامات وقياس درجات الحرارة وتوافر وجاهزية غرف العزل والمطهرات بالكليات، مع رصد المخالفات ومواجهتا بكل صرامة من جانب المخالفين وتقع المسئولية المباشرة علي السادة العمداء ووكلاء شئون البيئة وخدمة المجتمع، مع المعاونة من الإدارة العامة لرعاية الشباب لتنظيم دخول الطلاب من البوابات الرئيسة للكليات والمدن الجامعية، وعلي أن توافي كل كلية أمين الجامعة المساعد بتقرير يومي مدون به عدد الطلاب المتواجدين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعن سير اليوم بالكلية مع وجدو قاعدة بيانات بكل كلية تشمل أسماء المتواجدين من كل الفئات لتفادي التبليغ لأي اصابات مستقبليةوشدد طنطاوي علي مراعاة الاجراءات الاحترازية داخل الكنترولات مع التزم رؤساء الكنترولات بعدم تسليم كراسات الإجابة لأي عضو هيئة تدريس الخاصة بامتحان سيادته إلا بعد مرور أربعة أيام من أداء الامتحان.وأشار إلي التجديد للمعارين من السادة أعضاء هيئة التدريس للعام الحادي عشر نظرًا للجائحة كورونا التي تمر بها البلاد.وأكد طنطاوي علي ضرورة تفعيل مكتب المبعثين واعتماد أسرع للشهادات من خلال إنهاء تعديل لوائح جميع الكليات إلي ساعات معتمدة لإعطاء الطالب حرية اختيار المواد التي يرغب في دراستها وكذلك اختيار الميعاد وأحيانا اختيار المحاضر.وإعطاء الطالب المتميز إمكانية التخرج في سنوات أقل بعد الانتهاء من عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج، وإعطاء الطالب الأقل تميزًا إمكانية اختيار عدد المواد فى كل فصل دراسي حسب إمكانياته وقدراته.واستعرض رئيس الجامعة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم منح دراسية ودعم نقدي لـطلاب الجامعات من الطلاب المتفوقين والموهوبين على مستوى البكالوريوس والماجستير والدكتوراه بمختلف الجامعات وذلك بهدف تشجيع الطلاب ودعمهم، من خلال توفير مكافأت شهرية للطلاب الفائقين وغير القادرين.وخلال جلسة مجلس الجامعة قدم رئيس الجامعة التهنئة لكلية الآداب بالجامعة لاعتماد برنامج الدبلوم المهني لمعلمي اللغة العربية والدراسات الإسلامية لتعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها.ثم ناقش المجلس بعض الموضوعات العامة الخاصة بالتخطيط والتنسيق، وموضوعات شئون التعليم والطلاب والتي جاء في مقدمتها اعتماد مقرر (القضايا المجتمعية) والتي تستهدف رفع وعي الطالب الجامعي بقضايا (الزيادة السكانية – حقوق الإنسان- الشفافية ومكافحة الفساد) على أن تكون دراسة مقترح(القضايا المجتمعية) متطلب تخرج لجميع طلاب الجامعات المصرية الحكومية والأهلية بدءًا من العام الجامعي 20212022م وذلك بناء علي توصية المجلس الاعلي للجامعاتكذلككما استعرض المجلس أعداد الطلاب المقترح قبولهم في العام الجامعي 20212022م في كليات الجامعة المختلفة، وآليات التعامل مع تظلمات الطلاب من نتائج الامتحانات، ولائحة النظام الأساسي لتحسين الخدمة التأمينية لطلاب الجامعة لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس والدراسات العلياكما ناقش المجلس عددًا من موضوعات مجلس شئون الدراسات العليا والبحوث ومنح الدرجات العلمية (ماجستير ودكتوراه)وتابع المجلس مناقشة موضوعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والتي جاء اهمها مسابقة افضل جامعة صديقة للبيئة مع اقتراح تبني الجامعة لمشروع للوقاية من سوسة النخيل وتشكيل لجنة لهذا الغرض والإستفادة من مخلفات النخيل.كما ناقش المجلس عددًا من موضوعات شئون أعضاء هيئة التدريس ووافق المجلس علي تنفيذ مسابقة إذاعية بعنوان (الجامعة والمجتمع) وتقديم بعض الدعم المادي للمسابقة كذلك تمت الموافقة علي فتح بعض من البرامج ذات طابع خاص بمصروفاتوكذا تفعيل وحدة السلامة والصحة المهنية بالمبنى الإداري للجامعة والكليات والوحدات التابعة لهاواختتم المجلس مناقشاته بعرض بروتوكول التعاون بين الجامعة ومؤسسة الأهراموفى نهاية الجلسة قام الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد ونائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون الدراسات العليا والسادة الوكلاء السادة مهندسة ادارة الشئون الهندسية بالجامعة بزيارة ميدانية لمبنى كلية الطب البشرى بمبنى ديوان عام المحافظ القديم والذى اهدته المحافظة لجامعة الوادى الجديد لمتابعة انهاء اعمال الترميم والتشطيبات النهائية للمبنىحيث قدم رئيس الجامعة واعضاء مجلس الجامعة الشكر للشركة المنفذة لاعمال الصيانة والترميم للمبنى على مابذلوة من جهود لخروج المبنى بهذا الطراز المعمارى الذى يتناسب والطرز المعمارية التى تميز المعالم السياحية الاثرية بالوادى الجديد ليكون للجامعة بصمة معمارية تميزها عن الجامعات الاخرى.