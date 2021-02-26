استمرار فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية العذراء بقويسنا

استمرت فعاليات مدارس الأحد بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بقويسنا.بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي بتحضير من أطفال مدارس الأحد، وتلا القداس فقرة تسبيح للأطفال، ثم قام خدام مدارس الأحد بتوزيع الفصول وإلقاء الكلمة عن"قصة يونان وأهل نينوى"، واختُـتِـم اللقاء بالصلاة، واحتفال بأعياد ميلاد الأطفال.