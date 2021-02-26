اتفاق روسى نمساوى على عقد محادثات بشأن إيصال لقاح «سبوتنيك-فى»
الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:58 م
وكالاتطباعة
اتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المستشار النمساوي سبيستيان كورتز، في اتصال هاتفي، الجمعة، على عقد محادثات بشأن إيصال لقاح "سبوتنيك-في" المضاد لكورونا وإنتاجه بشكل مشترك، حسب الكرملين.
وأفاد بيان صدر عن الكرملين: "تمّت مناقشة مسائل مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا بشكل مفصّل بما في ذلك احتمال إمداد النمسا بلقاح سبوتنيك-في الروسي، إلى جانب التأسيس لإنتاجه بشكل مشترك".
وأفاد بيان صدر عن الكرملين: "تمّت مناقشة مسائل مواجهة تفشي عدوى فيروس كورونا بشكل مفصّل بما في ذلك احتمال إمداد النمسا بلقاح سبوتنيك-في الروسي، إلى جانب التأسيس لإنتاجه بشكل مشترك".