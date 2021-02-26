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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يتفقد أعمال تطوير المحاور بالقاهرة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:42 م
جريدة الدستور
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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير الطرق والمحاور بشرق القاهرة.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسى، اطلع أثناء الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر وبعض أحياء التجمع الخامس، والتي أسهمت سرعتها في إنهاء التكدس المروري بتلك المناطق والتيسير على المواطنين.

كما تفقد الرئيس الموقف التنفيذي لمحور "شينزو أبي" المروري الجديد، والذي سيربط محور الشهيد بطريق السويس والطريق الدائري، قاطعًا طريق الميثاق بزهراء مدينة نصر بالحي العاشر، من أعلى سوق السيارات ومدينة الأمل، وذلك على امتداد طول 8 كم تقريبًا، حيث وجه سيادته بإقامة هذا المحور الحيوي وفق مخطط هندسي وإنشائي متطور يسمح بتوفير كل الخدمات اللازمة للمركبات، أخذًا في الاعتبار الأهمية الكبرى لهذا المحور في تنظيم الحركة المرورية بمنطقة شرق القاهرة، وربط أحيائها بأحياء القاهرة الجديدة، وصولًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

كما اطلع من المسئولين الإنشائيين في بعض مواقع العمل على الموقف التنفيذي الحالي لعدد من المحاور والطرق، مشددًا على الالتزام بسرعة معدلات الإنجاز لاكتمال منظومة شبكة الطرق والمحاور الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأكملها، وربطها بمناطق القاهرة الكبري والمدن الجديدة، تلك المنظومة الجديدة التي من شأنها أن تحدث نقلة نوعية كبيرة في سلاسة وسرعة تنقل المواطنين.

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