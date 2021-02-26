حمادة صميدة: كنت عامل يومية وأجسد حياتهم في «يوم بيوم» (فيديو)

قال الفنان حمادة صميدة، إن فيلمه الجديد «يوم بيوم» يُناقش حياة عمال اليومية الذين يجلسون على الأرصفة في انتظار رزقهم كل يوم لتوفير قوت يومهم هم وأسرهم.وأضاف «حمادة» لـ «الدستور» إن الفيلم يحكي حياة العامل المصري الذي يتغرب من بلدته في الأرياف للقدوم إلى القاهرة، من أجل توفير قوت يومه..«أنا عايشت هذه المعاناة وكنت واحدًا منهم، وكنت أشعر بالمعاناة أثناء تجسيد الدور.. الفيلم به لمسة إنسانية لهذا العامل».وأكد بطل الفيلم أنه جرى تصويره بإمكانيات كبيرة ليخرج العمل بصورة مشرفة، لافتًا إلى أنه سيُعرض في السينما إضافة لمشاركته في مهرجانات مهمة.