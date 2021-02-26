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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التقي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الجمعة بمكتبه مسئولي مديرية الأوقاف بالمحافظة عقب صلاة ظهر الجمعة التي أداها بمسجد الديوان العام وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:03 م
جريدة الدستور
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الجمعة، بمكتبه، مسئولي مديرية الأوقاف بالمحافظة عقب صلاة ظهر الجمعة التي أداها بمسجد الديوان العام، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد بين المصلين.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام المحافظة، والشيخ محمد عبداللطيف، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ناصر محمد، مدير المتابعة بالمديرية، والشيخ أحمد عبدالرازق، خطيب بالمديرية.

تناول اللقاء الحديث عن مكارم الأخلاق ودورها في بناء المجتمعات، التي تضمنتها خطبة الجمعة اليوم، وإسهامها في رقي الوطن، وأكد المحافظ ضرورة تكثيف التوعية بالقيم الأخلاقية بشكل دائم وغرس الصفات الحميدة المؤثرة، التي تؤدي إلى تماسك المجتمع وقوته، وتساعد على مواجهة التحديات، لافتًا إلى أن الوقت الحالي يتطلب من الجميع التكاتف وتآلف المعاملة الحسنة وحسن تعامل الفرد مع غيره، "فالدين المعاملة" وحثه أن يكون ايجابيًا وفعالًا في الحياة ومشاركًا في عملية البناء الحديثة، مما يحقق تقدمًا ملموسًا في عمليات التنمية.

كما ناقش المحافظ، خلال اللقاء، عددًا من الموضوعات المتعلقة بدور قيادات الدعوة في نشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الأفكار الهدامة للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع، مطالبًا بتكثيف القوافل الدعوية بالتنسيق مع كل الجهات لنشر التعاليم السمحة وتعزيز الانتماء لدى الشباب مشيدًا بجهود المديرية في تطوير منظومة العمل وتعاونها البناء مع جميع القطاعات التنفيذية لتنفيذ خطة التوسع في إنشاء المساجد الجديدة وإحلال وتجديد المساجد القائمة بالفعل، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية بجميع المساجد والمؤسسات الدينية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ خطة إحلال وتجديد بيوت الله التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا.


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