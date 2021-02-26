افتتاح الدورة التدريبية الرابعة لأعمال الامتحانات بطب الأزهر في أسيوط

استقبل الدكتور مصطفى شتات، عميد كلية طب بنين الأزهر بأسيوط، والدكتور خالد صديق، عميد كلية طب الأسنان، والأستاذ عبد الرحمن محمد، الأمين العام المساعد لفرع أسيوط، الأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة؛ وذلك لافتتاح الدورة التدريبية لأعمال الامتحانات الإلكترونية للقطاع الطبي بالأزهر بأسيوط، وفي مستهل الافتتاح قام أمين عام الجامعة بعرض أهداف التحول الرقمي، وكيفية تذليل جميع العقبات من أجل النهوض بالعملية التعليمية في القطاع الطبي بما يتناسب مع تطورات العصر طبقًا لرؤية مصر 2030م.ومن جانبه أوضح الدكتور مصطفى عبده شتات، عميد كلية الطب بأسيوط، أن هذه الدورة التدريبية تأتي للنهوض بمستوى أعضاء هيئة التدريس بكليات القطاع الطبي؛ بهدف تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق تصنيفها وتصحيحها إلكترونيًّا، إضافة إلى التدريب على كيفية إعداد وتجهيز بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.