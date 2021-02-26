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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأصول الرقمية في منتجات المؤشرات تضاعفت خلال فبراير لـ44 مليار دولار

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:27 م
الأصول الرقمية
الأصول الرقمية
وكالات
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قالت كريبتو كومبير للأبحاث اليوم الجمعة، إن الأصول الرقمية المدارة في منتجات المؤشرات زادت إلى مثليها هذا الشهر لتبلغ مستوى قياسيا عند 43.9 مليار دولار، مما يبرز تنامي الاهتمام بالأوراق المالية التي تقتفي أثر العملات الرقمية.

وقفزت بتكوين ما يزيد عن 60 بالمئة منذ بداية العام الجاري، لتبلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 58 ألفا و354 دولارا هذا الشهر إذ تبنت شركات رئيسية مثل تسلا وماستركارد العملات المشفرة.

لكن أحجام التداول اليومية لشتى منتجات المؤشرات التي تشمل العملات المشفرة انخفضت 38 بالمئة في فبراير شباط مقارنة مع مستواها قبل شهر إلى 936 مليون دولار بحسب ما قالته كريبتو كومبير في تقرير بحثي.

وأضاف التقرير أن مؤسسات الاستثمار الساعية للانكشاف على الأصول الرقمية ستتحول على الأرجح إلى عدد آخذ في التزايد من المنتجات المشفرة الخاضعة للقواعد التنظيمية، التي يمكن تداولها في بورصات الأسهم التقليدية وتزيل القلق إزاء كيفية حيازة عملات رقمية بشكل آمن.

وتدير جرايسكيل في نيويورك، التي شهد صندوقها بتكوين تراست دخول تدفقات هائلة في خضم تنامي الاهتمام بالعملات المشفرة، حاليا قرابة 33 مليار دولار، تمثل غالبية الأصول الرقمية الخاضعة للإدارة.

وكان صندوق المؤشرات المتداولة بيربوس بتكوين الكندي هذا الشهر أول صندوق للمؤشرات المتداولة في العالم تتم تسويته الحاضرة بالعملة المشفرة، مع تدافع مديري الأصول في البلاد لإطلاق صناديق المؤشرات الخاصة بهم التي تقتفي أثر بتكوين.

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