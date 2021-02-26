«إيد تتلف في حرير».. منة الله استطاعت تشكيل تحف فنية بالتطريز على الأخشاب

بـ"الخيط والإبرة" شكلت منة الله محمد، طالبة الفرقة الثالثة كلية الفنون التطبيقية، تحف فنية، قائلة إنها نوع جديد من التطريز وهو الخيوط على الأخشاب.وأضافت منة الله في حديثها لـ"الدستور" أن إنجاز قطعة واحدة يحتاج إلى وقت طويل، مشيرة إلى أنها هي من علمت نفسها ذلك النوع من الفن فهو غير منتشر في مصر.وأوضحت أن شغل التطريز "الهاند ميد" يلقى ترحيب وتقدير من الكثيرين ويناسب جميع الفئات، لافتة إلى أن مناديل كتب الكتاب الأكثر طلبًا بين الشباب، بالإضافة إلى البورترية.واختتمت منة الله حديثها متمنية بأن تصبح رائدة فى مجال التطريز على الأخشاب، وإنشاء مدرسة لتعليم ذلك الفن.