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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة بنى سويف» تنعى ممرضة توفيت بكورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:44 م
الدكتور محمد يوسف
الدكتور محمد يوسف
بنى سويف - محمد حفيظ
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نعى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، اليوم الجمعة، منى جلال الممرضة بوحدة تل ناروز الصحية، والتي وافتها المنية بمستشفى التأمين الصحي إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة،أن استراتيجية العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تعتمد على التطعيم من منزل إلى منزل ومن شقة إلى أخرى على مستوى الإدارات الصحية السبع و193 مركز تطعيم من خلال 1563 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 224 فرقة ثابتة و1339 متحركة، حيث تستهدف الحملة رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات، فضلا عن رفع المناعة بين الأطفال، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

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