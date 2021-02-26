جومانا مراد تفتتح معرض مصر الدولى للفنون وتشارك بـ45 لوحة

افتتحت الفنانة جومانا مراد الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للفنون "إيجيبت آرت فير"، والذي تستمر فعالياته حتى 28 فبراير بمشاركة 120 فنانًا من مختلف الدول العربية.جومانا أكدت في تصريحات صحفية أنها تمتلك 400 لوحة للفن التشكيلي لأنها تعشقه منذ طفولتها وقررت أن تشارك في المعرض بـ45 لوحة لأهم فناني الفن التشكيلي في العالم العربي حتى يشاهد الفنانون الشباب إبداعات الكبار.وأضافت: خلال جولتي سعدت جدًا بالمستوي المتميز للوحات والمعرض فرصة جيدة لالتقاء الفنانين العرب، وسوف أشارك في عدة معارض للفن التشكيلي في بعض الدول العربية خلال هذا العام، جومانا تم تنصيبها سفيرة لمستشفي بهية الأسبوع الماضي.