دبى: تمديد العمل بالتدابير الوقائية حتى مطلع رمضان

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الجمعة، تمديد العمل بالتدابير الوقائية التي تم اعتمادها من قِبل اللجنة بداية شهر فبراير الجاري، واستمرار تطبيقها حتى منتصف شهر أبريل 2021، وتحديدًا حتى مطلع شهر رمضان المبارك.وذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له اليوم، أنه سيتم تمديد العمل بالإجراءات التي تم الإعلان عنها وتطبيقها اعتبارًا من 2 فبراير الجاري، وتشمل الاستمرار في خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية للمكان مع تعزيز الإجراءات الوقائية.وأضاف البيان: "تشمل القرارات التي تم تمديدها أيضًا عدم تجاوز أعداد زوار مراكز التسوق ونزلاء الفنادق ومستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في المنشآت الفندقية نسبة 70% من الطاقة الاستيعابية للمكان، فى حين ستكون الواحدة بعد منتصف الليل الموعد الأقصى لإغلاق المطاعم والمقاهى فى دبى".كما تضمنت الإجراءات، مواصلة إحكام الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات الرقابية لتأكيد تطبيق برتوكولات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفى مقدمتها الالتزام بالتباعد المكاني ولبس الكمامات، وفقًا لما هو مُعلن ومعمول به في هذا الشأن.