الصين تدعو لاحترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها

دعت الصين، اليوم الجمعة، جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين؛ تعليقا على تقارير تفيد بأن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية ضد مناطق في سوريا.وقال وانغ وين بين: "ندعو جميع الأطراف المعنية إلى احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وتجنب إضافة تعقيدات جديدة للوضع هناك".