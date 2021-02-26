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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم مدارس كفر الشيخ استعدادًا لامتحانات الترم الأول (صور)

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:16 م
تعقيم مدارس كفر الشيخ
تعقيم مدارس كفر الشيخ
عمرو الشامي
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شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم، أعمال رش وتطهير وتعقيم للفصول وكافة حجرات المدارس، استعدادًا لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ومتابعة وتواجد رؤساء المدن وقيادات مديرية التربية والتعليم.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه وجه رؤساء المدن وقيادات التربية والتعليم، بتفقد ومتابعة أعمال التعقيم والتطهير بالمدارس، استعدادًا لاستقبال أبنائنا الطلاب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لوقايتهم من فيروس كورونا وتوفير الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على أعمال الامتحانات، مؤكدًا أن جميع المدارس ستخضع لعمليات تعقيم وتطهير قبل بداية الامتحانات، مشيرًا إلى أن امتحانات الدور الأول ستبدأ في 27 فبراير الجاري وتنتهي يوم 11 مارس المقبل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس بالتواجد اليوم الجمعة بالمدارس لمتابعة أعمال التعقيم والتطهير بها، لاستقبال أبنائنا الطلاب وتوفير كل سبل الأمان، حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين وعدم السماح بالدخول إلا بارتداء الكمامات وتوفير كمامات احتياطية بالمدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، تنفيذًا لتعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتابع اللواء أحمد السنوسي رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال تعقيم كافة المدارس على مستوى المركز، حرصا على سلامة المعلم والطالب، متمنيا الأمن والسلامة والنجاح للجميع، كما أشرف جمال يونس رئيس مركز ومدينة الحامول على أعمال رش وتطهير المدارس التي من المقرر انعقاد بها امتحانات الفصل الدراسي الأول، مشددًا على توفير كل متطلبات الحماية للطلاب والمعلمين.

وتابعت المهندسة عايدة ماضي رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال تطهير وتعقيم الفصول بمدارس المدينة وقرى المركز، وتفقدت عدد من المدارس للتأكد من الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير، مؤكدًا أنها تلقت تقارير عن استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.

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