نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021



ستعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021 بالمدرسة ويلزم حضور الطلاب، في يوم واحد فقط في لجان مدرسية.. وستكون نتيجة هذا الامتحان (اجتياز أو عدم اجتياز).



ويشترط لدخول الطلاب امتحان الفصل الدراسي الثاني، اجتياز اختبار المتعدد التخصصات، ومن لم يجتزه، سيتم عقد امتحان تكميلي قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

مواصفات امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021 ووفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحان المتعدد التخصصات للشهادة الإعدادية، لم تكن عليه درجات، وتابع: أن درجة الشهادة الإعدادية ستكون كاملة على امتحان الفصل الدراسي الثاني المقدرة بـ 280 درجة.



واعترضت أولياء الأمور على عدم وجود درجات علي الامتحان متعدد التخصصات للشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيجعل ضغط الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للحصول على مجموع جيدًا، دون إتاحة الفرصة للتعويض في حال عدم التوفيق. ووفقًا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن امتحان المتعدد التخصصات للشهادة الإعدادية، لم تكن عليه درجات، وتابع: أن درجة الشهادة الإعدادية ستكون كاملة على امتحان الفصل الدراسي الثاني المقدرة بـ 280 درجة.واعترضت أولياء الأمور على عدم وجود درجات علي الامتحان متعدد التخصصات للشهادة الإعدادية، مؤكدًا أن هذا الأمر سيجعل ضغط الطلاب بالفصل الدراسي الثاني للحصول على مجموع جيدًا، دون إتاحة الفرصة للتعويض في حال عدم التوفيق.





نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

وطالبوا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعادة النظر في هذا القرار لصالح أولادهم على حد قولهم.



وللطلاب الراغبين في الاطلاع على النماذج الاسترشادية الصور مرفقة أسفل الخبر.

وطالبوا الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعادة النظر في هذا القرار لصالح أولادهم على حد قولهم.وللطلاب الراغبين في الاطلاع على النماذج الاسترشادية الصور مرفقة أسفل الخبر.





نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2021

ننشر نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي، بعد أن أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقع منصة التعليم المصري، استعدادًا لتدريب الطلاب على الامتحان الموحد متعدد التخصصات، المقرر إجراؤه يوم 7 مارس المقبل.وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني- في وقت سابق- عن موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي الموحدة للترم الأول 2021، على أن يعقد يوم 7 مارس وسيكون امتحانًا واحدًا لجميع المواد (متعدد التخصصات) فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول.