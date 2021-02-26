«الكورة أخلاق».. لاعب يرفض تسجيل هدف بعد سقوط منافسه (فيديو)

رصدت عدسة "الدستور"، تصرفًا رائعًا من لاعب في دوري القسم الرابع بالقاهرة، رفض إحراز هدف في الشباك الخالية، بعد سقوط أحد لاعبي الفريق المنافس مصابًا على أرضية الملعب.المباراة التي كانت تجري بين فريقي شرق حلوان، وصيف المجموعة الأولى بالقاهرة، ومنشية حلوان الجديدة، وانتهت بثلاثية نظيفة لأبناء الشرق، شهدت في شوط الأول سقوط أحد لاعبي شرق حلوان بمنطقة جزاء فريقه عند إبعاد كرة من هجمة لأبناء المنشية، انتهت في حوزة حارس الشرق.سقط اللاعب فطالب الجميع بإخراج الكرة من أجمل الاطمئنان عليه، فألقى أمير حافظ حارس شرق، بالكرة بعيدًا وكانت في طريقها لتجاوز الخط الجانبي للملعب، بينما اتجه نحو زميله المصاب، غير أن لاعبًا من الفريق المنافس التقط الكرة عازمًا على استمرار اللعب واستغلال الفرصة في التهديف، بينما أرسلها لزميله الآخر الذي كان قريبًا من المرمى الخالي من حارسه، غير أن الأخير رفض التهديف وأخرج الكرة بعيدًا عن البساط الأخضر.لاقى اللاعب إشادات كبيرة وتحية من لاعبي الفريقين عِرفانًا بتصرفه وروحه الرياضية، ليذهب عدد من اللاعبين نحوه لتحيته.