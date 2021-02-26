رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وصول عجز ميزانية الفلبين إلى 1.37 تريليون بيزو في 2020

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:11 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أظهرت بيانات مكتب الخزانة العامة في الفلبين اليوم الجمعة وصول عجز الميزانية العامة في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 6ر302 مليار بيزو فلبيني (22ر6 مليار دولار)، ليصل إجمالي عجز الميزانية خلال العام الماضي إلى 1.37 تريليون بيزو (21ر28 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 2ر660 مليار بيزو خلال العام السابق.

وتراجعت إيرادات الخزانة العامة الفلبينية العام الماضي بنسبة 97ر8% سنويا إلى 86ر2 تريليون بيزو، مقابل 14ر3 تريليون بيزو في 2019، في حين زاد الإنفاق العام بنسبة 31ر11% سنويا إلى 23ر4 تريليون بيزو مقابل 8ر3 تريليون بيزو خلال.2019

كانت الحكومة الفلبينية أعلنت منتصف الشهر الماضي انكماش اقتصاد البلاد في 2020 بنسبة 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي، في أسوأ أداء سنوي له منذ حوالي ثلاثة عقود وذلك بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة الإحصاء الفلبينية إن إجمالي الناتج المحلي سجل أسوأ أداء له منذ 1984 عندما سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 4ر7%.

وأضافت الوكالة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 3ر8% بعد نموه بمعدل 7ر6% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت القطاعات الاقتصادية الثلاثة الرئيسية في الفلبين تراجعا خلال العام الماضي بحسب وكالة الإحصاء.

وتراجع قطاع الزراعة بنسبة 2ر0% في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1ر9% وقطاع الصناعة بنسبة 1ر13% خلال العام الماضي.

موضوعات متعلقة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

وزير التعليم يعلن خبرا سارا بشأن الامتحانات الإلكترونية لأولى وثانية ثانوي

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

image description

غلق وتشميع «سنتر» للدروس الخصوصية بمركز البداري بأسيوط

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل

مكافحة الإرهاب والتطرف بثقافة القاهرة