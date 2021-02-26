وصول عجز ميزانية الفلبين إلى 1.37 تريليون بيزو في 2020

أظهرت بيانات مكتب الخزانة العامة في الفلبين اليوم الجمعة وصول عجز الميزانية العامة في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 6ر302 مليار بيزو فلبيني (22ر6 مليار دولار)، ليصل إجمالي عجز الميزانية خلال العام الماضي إلى 1.37 تريليون بيزو (21ر28 مليار دولار)، مقابل عجز قدره 2ر660 مليار بيزو خلال العام السابق.وتراجعت إيرادات الخزانة العامة الفلبينية العام الماضي بنسبة 97ر8% سنويا إلى 86ر2 تريليون بيزو، مقابل 14ر3 تريليون بيزو في 2019، في حين زاد الإنفاق العام بنسبة 31ر11% سنويا إلى 23ر4 تريليون بيزو مقابل 8ر3 تريليون بيزو خلال.2019كانت الحكومة الفلبينية أعلنت منتصف الشهر الماضي انكماش اقتصاد البلاد في 2020 بنسبة 5ر9% من إجمالي الناتج المحلي، في أسوأ أداء سنوي له منذ حوالي ثلاثة عقود وذلك بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت وكالة الإحصاء الفلبينية إن إجمالي الناتج المحلي سجل أسوأ أداء له منذ 1984 عندما سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 4ر7%.وأضافت الوكالة أنه خلال الربع الأخير من العام الماضي سجل الاقتصاد انكماشا بمعدل 3ر8% بعد نموه بمعدل 7ر6% خلال الفترة نفسها من العام السابق.وسجلت القطاعات الاقتصادية الثلاثة الرئيسية في الفلبين تراجعا خلال العام الماضي بحسب وكالة الإحصاء.وتراجع قطاع الزراعة بنسبة 2ر0% في حين تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1ر9% وقطاع الصناعة بنسبة 1ر13% خلال العام الماضي.