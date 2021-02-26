حملة تنظيف وتطهير مكبرة بمساكن الجزيرة بزفتى

نفذ مجلس مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، بالمشاركة مع بعض محبي العمل الخدمي والأهالي، اليوم الجمعة، حملة نظافة وتطهير مكبرة بمنطقة مساكن الجزيرة، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، وإشراف المهندس محمد سراج، رئيس المدينة.من جانبه، أكد مجاهد الدرف، نائب رئيس المدينة لشئون المدينة، أنه خلال الحملة تم رفع أكوام القمامة والحشائش بالمنطقة، بواسطة عمال المجلس ومشاركة فعالة من الأهالي والمتطوعين، بالإضافة إلى زراعة 50 شجرة لتجميل المنطقة مع دهان البلدورات.وأضاف أنه تم تطهير المنطقة بشكل مكثف بمشاركة معدات النظافة بالمجلس، وتم رفع كميات كبيرة من تراكمات القمامة، وإزالة الحشائش وتطهير مداخل العمارات، تمهيدًا للبدء في عمليات تجهيز هذه الاماكن للإقامة فيها من قبل المواطنين الذين استحقوا الحصول عليها.ووجه الدرف شكره للمشاركة المجتمعية الفعالة من محبي العمل الخدمي بالمدينة إلى جانب سكان هذه المساكن من القدامي والجدد، مضيفًا أنه سيظل العمل مستمرًا في هذه المنطقة حتي تصل للمنظر والمشهد المنشود.