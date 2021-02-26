إندونيسيا تسمح ببرنامج لقاح للقطاع الخاص لتسريع التطعيم ضد كورونا

سمحت إندونيسيا للقطاع الخاص بإدارة برنامجه الخاص المتعلق بتطعيمات ضد مرض كوفيد-19 إلى جانب برنامج الحكومة لتسريع وتيرة أكبر حملة تطعيم في جنوب شرق آسيا.وأفادت القواعد، التي صدرت اليوم الجمعة، بأن الكيانات الخاصة يجب أن تستخدم توريدات لقاحات مختلفة عن مخزون الحكومة، وتوفر الجرعات بالمجان، وتقدم بيانات عمن تلقوا التطعيم لوزارة الصحة، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.ويمكن للأجانب أو الأشخاص الذين يعملون لصالح مؤسسات دولية الحصول على التطعيم إما من الحكومة أو القطاع الخاص.وقال أريا سينولينجا من وزارة الشركات المملوكة للدولة التي سوف تشرف على الحملة: "نعتقد أن برنامج التطعيم الخاص سوف يسرع تحقيق هدفنا الخاص بمناعة القطيع".. وسوف يتم السماح بالبرنامج حتى 2021.وأطلقت إندونيسيا حملة تطعيم جماعية بقوة فيما تكافح لاحتواء أكبر معدلات لتفشي لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتتحمل الحكومة تكلفة حملة التطعيم العامة وجعلت تلقي التطعيم إلزاميا.وحتى أمس الخميس تلقى أكثر من 46ر1 مليون شخص جرعتهم الأولى من اللقاح، بينما تلقى أكثر من 850 ألفا جرعتهم الثانية.