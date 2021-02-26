رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تسمح ببرنامج لقاح للقطاع الخاص لتسريع التطعيم ضد كورونا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:59 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
سمحت إندونيسيا للقطاع الخاص بإدارة برنامجه الخاص المتعلق بتطعيمات ضد مرض كوفيد-19 إلى جانب برنامج الحكومة لتسريع وتيرة أكبر حملة تطعيم في جنوب شرق آسيا.

وأفادت القواعد، التي صدرت اليوم الجمعة، بأن الكيانات الخاصة يجب أن تستخدم توريدات لقاحات مختلفة عن مخزون الحكومة، وتوفر الجرعات بالمجان، وتقدم بيانات عمن تلقوا التطعيم لوزارة الصحة، حسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويمكن للأجانب أو الأشخاص الذين يعملون لصالح مؤسسات دولية الحصول على التطعيم إما من الحكومة أو القطاع الخاص.

وقال أريا سينولينجا من وزارة الشركات المملوكة للدولة التي سوف تشرف على الحملة: "نعتقد أن برنامج التطعيم الخاص سوف يسرع تحقيق هدفنا الخاص بمناعة القطيع".. وسوف يتم السماح بالبرنامج حتى 2021.

وأطلقت إندونيسيا حملة تطعيم جماعية بقوة فيما تكافح لاحتواء أكبر معدلات لتفشي لفيروس كورونا في جنوب شرق آسيا، وتتحمل الحكومة تكلفة حملة التطعيم العامة وجعلت تلقي التطعيم إلزاميا.

وحتى أمس الخميس تلقى أكثر من 46ر1 مليون شخص جرعتهم الأولى من اللقاح، بينما تلقى أكثر من 850 ألفا جرعتهم الثانية.

موضوعات متعلقة

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

وزير التعليم يوضح طريقة احتساب نتيجة الشهادة الإعدادية

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 26-2-2021 فى مصر

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

الصور

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

لطلاب «أولى وتانية» ثانوي.. كيف تقسم شاشة التابلت أثناء الامتحان؟

موعد عودة الطيران السعودي والخطوط الجوية 2021 من وإلى المملكة

هل دخلت مصر الموجة الثالثة من كورونا؟.. استشاري يجيب (فيديو)

بالأسماء.. «الملا» يعتمد حركة ترقيات للعاملين بشركات البترول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

تردد القاهرة والناس 2 الجديد 2021

روسيا: «تويتر» لم يوضح سبب حظر حسابات نادي «فالداي» للحوار

تردد قناة إسكندرية 2021 الجديد على النايل سات

دراسة بريطانية: لقاح فايزر ضد كورونا يقلل خطر العدوى بعد جرعة واحدة

أيام زمان

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

مقالات الرأي
جمال طه
«سد النهضة» بين حرب الفشقة ومعارك تيجراى
---
«المرأة العربية» توصي بتحقيق المساواة في مؤتمرها الثامن
مدحت بشاى
الإدارة العلمية ومواطن 30 يونيو
د. محمد عفيفي
22 فبراير: وحدة مصر وسوريا
المزيد

الثقافة

جومانة مراد في معرض «إيجيبت آرت فير»: «لوحاتي زي أولادي مقدرش أبيعها»

توافد الجمهور على أجنحة الدورة الثانية لآرت فير إيجيبت (صور)

محاضرات وأمسيات وورش فنية بثقافة الأقصر

ثقافة الأقصر تناقش العنف وأثره على الطفل