مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021
السبت 27/فبراير/2021 - 05:20 ص
هبه محمدطباعة
يقدم لكم «الدستور» مواقيت الصلاة اليوم السبت فى القاهرة والمحافظات، حيث يهتم المسلمين بمعرفة مواعيد الصلاوات الخمس بشكل يومي لإداء الفريضة ومع حلول نصف شهر رجب، تستمر عمليات البحث على محركات الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا وبموقع "جوجل" من قبل المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية عن مواقيت الصلاة في القاهرة وباقي المحافظات الأخرى، حتى يتمكن المسلمين من أداء فريضة الصلاة في وقتها الصحيح، ومع حلول شهر رجب يقوم المسلمين والمسلمات في هذا الشهر العظيم بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الكثير من الدعاء والصلاة والأستغفار لتحقيق ما يتمناه المؤمن من الله سبحانه وتعالى.
وقت الشروق 6:25 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:08 صباحًا
موعد آذان العصر 3:24
موعد آذان المغرب 5:52 مساءً
موعد آذان العشاء 7:09 مساءً
وقت الشروق 6:21 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:04 صباحًا
موعد آذان العصر 3:20
موعد آذان المغرب 5:48 مساءً
موعد آذان العشاء 7:05 مساءً
وقت الشروق 6:21 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:04 صباحًا
موعد آذان العصر 3:20
موعد آذان المغرب 5:48 مساءً
موعد آذان العشاء 7:05 مساءً
وقت الشروق 6:11 صباحًا
موعد آذان الظهر 11:56 صباحًا
موعد آذان العصر 3:13
موعد آذان المغرب 5:42 مساءً
موعد آذان العشاء 6:57 مساءً
وقت الشروق 6:14 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:02 صباحًا
موعد آذان العصر 3:21
مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-1-2021ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل المسلمين والمسلمات من كافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية، يعرض لكم " الدستور " في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021 بالقاهرة والإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى.
مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم السبتوقت صلاة الفجر 4:59 صباحًا
وقت الشروق 6:25 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:08 صباحًا
موعد آذان العصر 3:24
موعد آذان المغرب 5:52 مساءً
موعد آذان العشاء 7:09 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية اليوم السبتوقت صلاة الفجر 4:56 صباحًا
وقت الشروق 6:21 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:04 صباحًا
موعد آذان العصر 3:20
موعد آذان المغرب 5:48 مساءً
موعد آذان العشاء 7:05 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم السبتوقت صلاة الفجر 4:56 صباحًا
وقت الشروق 6:21 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:04 صباحًا
موعد آذان العصر 3:20
موعد آذان المغرب 5:48 مساءً
موعد آذان العشاء 7:05 مساءً
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم السبتوقت صلاة الفجر 4:47 صباحًا
وقت الشروق 6:11 صباحًا
موعد آذان الظهر 11:56 صباحًا
موعد آذان العصر 3:13
موعد آذان المغرب 5:42 مساءً
موعد آذان العشاء 6:57 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبتوقت صلاة الفجر 4:53 صباحًا
وقت الشروق 6:14 صباحًا
موعد آذان الظهر 12:02 صباحًا
موعد آذان العصر 3:21
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