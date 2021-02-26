ندوة أوروبية تشيد بوساطة الكويت لإتمام المصالحة الخليجية

نظمت لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزيرة العربیة، مساء أمس الخميس، ندوة حول الخليج العربي بعنوان "الآفاق الجیوسیاسیة في الخلیج لعام 2021.. أثر إعلان العُلا على الاستقرار والتضامن ودور الإدارة الأمریكیة الجدیدة في الشؤون الإقلیمیة".وأشاد المتحدثون في الندوة، بوساطة دولة الكویت الناجحة في إتمام عملیة المصالحة الخلیجیة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في بيان لها اليوم الجمعة.وقالت الزمیلة المختصة بالأبحاث الخلیجیة في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفریقیا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجیة الدكتورة سینزیا بیانكو: "لقد لعبت الكویت دورًا ھامًا للغایة في تسھیل المصالحة بین الشركاء في دول مجلس التعاون الخلیجي".واستعرضت مواقف دولة الكویت وسلطنة عمان في المنطقة واصفة إیاھما بأنھما "دولتان محايدتان" تركزان في جھودھما على الوساطة وخفض التصعید في المنطقة.وأكدت بیانكو أن إعلان العُلا، الذي تم توقيعه خلال القمة الخلیجیة بالمملكة العربية السعودیة، كان مھمًا للغایة لإعادة العلاقات إلى مسارھا بین دول مجلس التعاون الخلیجي الست.من جانبھا قالت رئیسة وفد لجنة البرلمان الأوروبي للعلاقات مع شبه الجزیرة العربیة الدكتورة ھانا نیومان، إن اتفاق العُلا "أُبرِمَ في ظل المساعي الحمیدة للكویت وھنا أرید مرة أخرى أن أوجه الشكر الجزیل للكویت على استمرار عملھا ومتابعتھا لھذه القضیة".وأشارت إلى أنه من المتوقع أن یقوم وفد من اللجنة بزیارة إلى دولة الكویت ھذا العام في إطار تعزیز التعاون البرلماني بین الاتحاد الأوروبي ودولة الكویت.بدوره، قال سفیر دولة الكویت لدى بلجیكا ورئیس بعثتیھا لدى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) جاسم البدیوي، إن النقطة المھمة التي یجب مناقشتھا ھي العلاقات المستقبلیة بین الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخلیجي.وأضاف في إشارة إلى اتفاق العُلا: "یجب أن نستفید من الزخم الكبیر الذي نتمتع به في دول مجلس التعاون الخلیجي الآن".وتابع: "لقد حان الوقت للمضي قدمًا في إحراز بعض النتائج الملموسة في ھذه العلاقة والتي تشمل اتفاقیة التجارة الحرة واتفاقیة الشراكة والإعفاء من تأشیرة شنجن.. ھذا ما نود أن نراه".وأشاد بالاتفاق الأخوي الممتاز الذي تم التوصل إلیه مضیفًا: "نود أن نرى المزید من المشاركات والزیارات من قادة ومسؤولي الاتحاد الأوروبي".من جانبه، قال سفیر السعودیة لدى الاتحاد الأوروبي سعد العریفي، إن إعلان العُلا فتح باب الوحدة والتضامن في منطقة الخلیج، مشيرًا إلى أنه وضع حدًا للخلاف الداخلي الخلیجي لتعود العلاقات الدبلوماسیة الكاملة ما یجعل التعاون الأخوي مستمرًا.وشدد العریفي، على أن المملكة تتطلع دائمًا إلى التعاون مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والولایات المتحدة من أجل إرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وفي السياق ذاته، أشاد سفیر قطر لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن الخلیفي، بجھود أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الحثیثة في الوساطة الناجحة التي أعادت الحیاة لدول مجلس التعاون الخلیجي مرة أخرى.وقال الخلیفي: "لقد تم اتخاذ خطوات ضخمة لتخفیف التوتر والعودة إلى الوضع الطبیعي"، معربًا عن شكره لجھود الإدارة الأمریكیة في ھذا الصدد.يأتي ذلك فيما أكد جابرییل مونیرا فینالز، رئیس قسم شبه الجزیرة العربیة والعراق في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي كان داعمًا لجھود التغلب على الصعوبات في الخلیج لاسیما التي بذلھا أمیر الكويت الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح في الآونة الأخیرة، استكمالًا لجھود الأمیر الراحل الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وشدد على أن الاتحاد الأوروبي یرحب بالتقدم الذي أحرز منذ دیسمبر الماضي، ونتائج قمة العُلا، مؤكدًا أن عودة العلاقات إلى مسارھا في الخلیج ستسھم في إيجاد ظروف أكثر ملاءمة للتغلب على التوترات.