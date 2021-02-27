أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في الأسواق

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في مصر

أسعار الكتاكيت اليوم السبت في مصر

أسعار البط اليوم السبت في مصر

تعتبر الدواجن من الأطباق الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطنين، لذلك تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر الدواجن اليوم في مصر بالأسواق، حيث شهد أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تغير موازين الحالة الاقتصادية عالميًا.ولأن عمليات البحث مستمرة كل يوم على محركات الإنترنت و"جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في مصر بالأسواق، والتي تشمل كالتالي: (أسعار الدواجن البيضاء - أسعار الدواجن البلدي - أسعار الكتاكيت - أسعار البط).بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم أستقرارًا وثباتًا الأسواق، حيث سجلت نحو ما يقرب إلى حوالي 28 - 29 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو ما يقرب إلى 37 جنيها.وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، حيث أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن ارتفع نحو حوالي 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا إذًا ارتفع الانتاج نحو ما يقرب إلى 14 مليار دجاجة سنويًا،وشهد أسعار البط اليوم السبت في مصر بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيها للكيلو الواحد، ووفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو ما يقرب إلى حوالي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وأضاف أن عدد البط في مصر يبلغ نحو 4 ملايين طائر.