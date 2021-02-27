رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 27 فبراير 2021 الموافق 15 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27-2-2021

السبت 27/فبراير/2021 - 04:49 ص
الدواجن
الدواجن
هبه محمد
طباعة
تعتبر الدواجن من الأطباق الأساسية التي لا يستغنى عنها المواطنين، لذلك تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين عن سعر الدواجن اليوم في مصر بالأسواق، حيث شهد أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار، وذلك في ظل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تغير موازين الحالة الاقتصادية عالميًا.

ولأن عمليات البحث مستمرة كل يوم على محركات الإنترنت و"جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، يعرض لكم "الدستور" في تقريره اليومي كافة التفاصيل والمعلومات التي تخص سعر الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في مصر بالأسواق، والتي تشمل كالتالي: (أسعار الدواجن البيضاء - أسعار الدواجن البلدي - أسعار الكتاكيت - أسعار البط).

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 27-2-2021 في الأسواق

أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت في مصر

بلغت أسعار الدواجن البيضاء اليوم أستقرارًا وثباتًا الأسواق، حيث سجلت نحو ما يقرب إلى حوالي 28 - 29 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الدواجن البلدي نحو ما يقرب إلى 37 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت في مصر

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت في الأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 6 جنيهات إلى 9 جنيهات، حيث أكد عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم الإنتاج المحلي من الدواجن ارتفع نحو حوالي 1.4 مليار دجاجة عن العام الماضي، وبهذا إذًا ارتفع الانتاج نحو ما يقرب إلى 14 مليار دجاجة سنويًا،

أسعار البط اليوم السبت في مصر

وشهد أسعار البط اليوم السبت في مصر بالأسواق، نحو ما يقرب إلى حوالي 45 جنيها للكيلو الواحد، ووفقًا لعبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، أن بلغ حجم الاستهلاك المحلي نحو ما يقرب إلى حوالي 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، وأضاف أن عدد البط في مصر يبلغ نحو 4 ملايين طائر.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إيقاف شركات السياحة عن ممارسة نشاط العمرة فى هذه الحالة

قبل الامتحان بساعات.. مفاجأة التعليم لطلاب الأول والثانى الثانوى

طلب وتعهد.. أبرز كواليس جلسة العندليب مع لاعبي الزمالك

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

الصور

image description

محافظ أسيوط: استكمال أعمال النظافة والتشجير بالشوارع والميادين

image description

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي الأوقاف ويطالب بتكثيف القوافل الدعوية

image description

جامعة أسيوط تحصد جائزة أفضل بحث خلال المؤتمر الدولى لعلاج الأورام

image description

تجهيز وتطوير المقر الجديد للفرع الرئيسى لمكتبة مصر العامة بأسيوط

image description

رئيس مياه القناة: إصلاح عدد من الكسور المفاجئة في وقت قياسي

الأكثر قراءة

«مستقبل وطن» يعلن اعتزامه تقديم تعديل لقانون الشهر العقاري

بالأسماء.. ترقيات الإدارة العليا لقطاع البترول 2021

نماذج استرشادية للصف السادس الابتدائي 2021 pdf

استجابة لـ«الدستور».. وزير الكهرباء يتحمل فاتورة مؤسسة مجدي يعقوب من ماله الخاص

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 27-2-2021

نيويورك.. امرأة ثمانينية تقتحم مخبزا بسيارتها (فيديو)

فوز فيردر بريمن على آينتراخت فرانكفورت 2-1 فى الدورى الألمانى

جامبيا تتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على وسط أفريقيا

أيام زمان

اختارتها لتقدم «ما يطلبه المستمعون».. حكاية حكمت الشربيني مع أم كلثوم

عبدالوهاب عن جيل الثمانينيات: لا يوجد فرق بين غنائهم والمواطن بالشارع

بسبب تمثال.. كيف نجا يوسف إدريس من الأشغال الشاقة؟

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
همسة في أذن الحكومة!
د.كريمة الحفناوى
فى الذكرى المئوية لميلاده.. ثروت عكاشة فارس الثقافة والتنوير
د.مينا بديع عبدالملك
طوبار.. العازف على أوتار القلوب «3-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «7»
المزيد

الثقافة

أمسية موسيقية إنجليزية للوتريات بمركز الفنون بالإسكندرية.. اليوم

«العمارة.. مبحث إنسانى».. ندوة جديدة على طاولة بيت المعمار المصرى

الفنانة ليلى طاهر بضيافة صالون الفن والمجتمع.. الليلة

عرض فيلم «ثلاثة ألوان.. أبيض» بمركز الجزويت الثقافى بالإسكندرية.. اليوم