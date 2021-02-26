وزيرة الدفاع الألمانية تزور قوات بلادها فى أفغانستان

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنجريت كرامب كارينباور، اليوم الجمعة، إلى مدينة "مزار شريف" الأفغانية، في زيارة غير معلنة للقوات الألمانية في أفغانستان، وذلك بعد الموافقة مبدئيًا على مد تواجد القوات حتى العام المقبل.وقالت كارينباور في بيان مكتوب حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن ألمانيا مستعدة لاستمرار دعمها لأفغانستان خلال عملية المصالحة الأفغانية".كان مجلس وزراء حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وافق يوم الأربعاء الماضي على مسودة تفويض جديد يسمح للقوات الألمانية بالتواجد في أفغانستان حتى 31 يناير 2022، حيث كان من المقرر أن ينتهي التفويض الحالي لتواجد القوات بنهاية شهر مارس المقبل.وأشارت الشبكة إلى أن نشر القوات الألمانية بالخارج يستوجب موافقة البرلمان، وعادة ما يُضمن موافقته موضحة أن القوات الألمانية هي ثاني أكبر قوة ضمن قوات منظمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" المتواجدة في أفغانستان.يذكر أن هناك نحو 10 آلاف جندي من قوات "ناتو" في أفغانستان بهدف تدريب ومساعدة وإرشاد قوات الأمن الأفغانية، من بينهم 1100 جندي ألماني، حيث تأتي ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية.