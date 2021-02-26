«الشباب والرياضة» تحيي لعبة الراكيت على شواطئ الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، مبادرة لإحياء الرياضات المندثرة أو فى طريقها للاندثار.وتجمع على أحد شواطئ عروس البحر المتوسط مجموعة من الشباب محبى الراكيت لممارسة اللعبة، التي كانت منتشرة على الشواطئ لإحيائها من جديد.من جانبها، قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المبادرة تأتي خوفًا على إحدى الرياضات الشاطئية من الاندثار، حيث قام السباب بممارسة تلك اللعبة اليوم على شاطئ النادي الرياضي البحري بمشاركة ٣٠ من لاعبي الراكيت السكندريين.