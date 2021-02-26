آخرهم يوسف شعبان.. شائعات الموت تطارد الفنانين

عادل إمام

الممثل الشاب محمد فاروق

انتشرت خلال الساعات الماضية شائعة وفاة الفنان يوسف شعبان، المحجوز حاليا في مستشفى العجوزة داخل غرفة العناية المركزة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي نفته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.لم يكن القدير يوسف شعبان أول من تطارده تلك الشائعة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فسبقه كثيرون من الفنانين وتستعرض "الدستور" في تقريرها أبرزهم.ففى العام الماضى، انتشرت شائعة وفاة الفنان عادل إمام أثناء تصوير مشاهده من فيلم فلانتينو إخراج نجله رامى، ولكن خرجت الصفحة الرسمية للشركة المنتجة للعمل السينمائي لتنفى الخبر ويظهر بعدها الزعيم فى عدد من الفيديوهات أثناء الاحتفال بعيد ميلاده.كما خرجت أيضا فى أكتوبر 2019 شائعة وفاة الممثل الشاب محمد فاروق ولكن كذب الفنان هذا الخبر من خلال نشره لمنشور عبر صفحته على "فيس بوك" يؤكد من خلاله وفاة شقيقه الأكبر "محمد شتا"، معلقا: "توفى إلى رحمة الله أخي الأكبر، صلاة الجنازة بعد صلاة الضهر بالسيدة نفيسة.. لا أراكم الله سوء في عزيز عليكم".