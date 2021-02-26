طبيب يوضح العلاجات المنزلية للإمساك عند الرضع

يعتبر الإمساك من المشكلات الشائعة عند الرضع، كما أنه من الأمور الطبيعية التي تحدث للطفل نتيجة لتغير المناخ.وتتضمن الأسباب الشائعة لمشكلة الإمساك عند الرضع، التدريب المبكر على استعمال المرحاض وحدوث تغيرات في النظام الغذائي.من جانبه، أوضح الدكتور أشرف قاسم أخصائي طب الأطفال والتغذية المبكرة عدد من العلاجات المنزلية التي تساهم في التخلص من الإمساك عند الرضع.وأشار إلى ضرورة تقديم بعض العصائر فمن عمر ٤ إلى ٨ شهور يمكن إعطاء 60 إلى 120 مل من عصير 100% فاكهة على مدار اليوم، ومن عمر ٨ لـ١٢ شهرا يمكن إعطاء حتى 180 مل من عصير 100% فاكهة على مدار اليوم.وأضاف أن الأطعمة الغنية بالألياف، تساهم بشكل كبير في التصدي للإمساك مثل المشمش والبطاطا الحلوة والكمثرى والخوخ والفاصوليا والبازلاء والبروكلي والسبانخ.ونوه إخصائي طب الأطفال إلى أن الحمام الدافئ من أفضل الطرق لعلاج الامساك، مشيرًا إلى أنه يساعد على الاسترخاء وتحسين حركة الأمعاء.وأكد أن تدليك بطن الطفل في اتجاه عقارب الساعة يساهم في تنظيم حركة الأمعاء، بالإضافة لتسهيل عملية الإخراج عند الأطفال.وأشار إلى أنه يمكن اتباع تمارين العجلة وهي تمارين الساقين بوضع الطفل على ظهره مع ثني ساقيه وتحريكها مثل الدراجة فتساعد الطفل على إخراج الغازات.