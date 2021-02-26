مسئول سعودى: نقيم 4 لقاحات ضد كورونا

أعلن تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، اليوم الجمعة، إن الهيئة تعمل حاليًا على دراسة وتقييم 4 لقاحات، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عنها حال الموافقة عليها.وأوضح خلال المؤتمر الصحفي لمناقشة مستجدات كورونا، الآلية المتبعة في استقبال ملفات اللقاحات أولًا بأول من بداية فترة الدراسات السريرية، والتواصل المباشر مع الشركات التي لديها فرصة لتصنيع لقاح فيروس كورونا لتذليل جميع العقبات والترتيب لإجراءات التقدي، مشيرا إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات مع الخبراء والعلماء والفريق العلمي الاستشاري لدراسة البيانات المتوافرة.