«لولا السيسي كان زمانا مرميين في خيم».. تصريحات قادت لبنى عبد العزيز للتريند

تصدر اسم الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز قائمة الأكثر بحثًا عبر محرك البحث "جوجل" في الساعات الأخيرة عقب تصريحاتها في مداخله هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" التي أشادت فيها بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: "لولاه لكان زمانا مرميين في خيم مستنين شوية لبن ورغيف خبز".وأضافت الفنانة لبنى عبد العزيز، أن لديها أملا كبيرا في مستقبل مصر في ظل وجود السيسي، مشيرة إلى أنها شعرت أيام حكم الجماعة الإرهابية بأن مصر ستغرق ولن تقوم لها قومة، لكن الرئيس لبى نداء الشعب ويبنى له للمستقبل.وتابعت خلال تصريحاتها أنها تحدثت كثيرا مع الكاتبة هبة محمد لكتابة مذكراتها "امرأة مصرية"، موضحة أنها لا تخاف من أى شيء وتحب المجازفة، مشيرة إلى أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، وكانت خائفة فى البداية ولكنها أرادت أن تخوض التجربة.