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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين ضبط حوزتهما 35 طربة حشيش فى الجيزة

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:33 م
حبس عاطلين
حبس عاطلين
محمد عيسى
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قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية كانت بضبط المتهمين وبحوزتهما 35 طربة من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بين عملائهما، بالإضافة إلى مبلغ مالي، توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى تورط عاطلين في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما 35 طربة حشيش، ومبلغ مالي، قبل ترويجهما المضبوطات على عملائهما.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للاتجار بها، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المضبوطات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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