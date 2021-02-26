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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ندوة تثقيفية عن إحياء التراث الوحاتي القديم بالوادي الجديد

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:32 م
جريدة الدستور
محمد مهدي
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عقد مركز إعلام الخارجة التابع للهيئه العامة للاستعلامات بمحافظة الوادي الجديد بالتعاون مع المجلس الأعلي للثقافة، ندوة تثقيفية بعنوان "إحياء التراث الواحاتي القديم".

وذلك بحضور الشاعر أحمد سويلم، والدكتورة أمانى الجندى مدير عام الشئون الأدبية بالمجلس الأعلى للثقافة، وبخيت عزوز مكتب وزير الثقافة.

وحاضر في الندوة ناصر محسب شاعر وباحث فى التراث، ومصطفى معاذ شاعر رئيس نادى الأدب وباحث فى التراث.

وأكدت الدكتورة أمانى الجندي مدير عام الشئون الأدبية بالمجلس الأعلي للثقافه، حديثها بإهتمام الصالون الأدبى بالمناطق النائية والحدودية وذكرت ان الصالون أقام فعاليات مختلفة فى حلايب وشلاتين للتعرف على التراث فى تلك المنطقة وكذلك للتعرف على احتياجاتهم الثقافية.

وأضافت الجندي، أن فعاليات الصالون سينفذ العديد من الأنشطة فى واحة الخارجة، وذلك لاكتشاف المواهب وإقامة حلقة نقاشية لشعراء المنطقة، مؤكدة أن هذه الفعاليات تنفذ بالتعاون مع العديد من المؤسسات مثل مراكز الإعلام ومراكز الشباب وقصور الثقافة.

وتناول ناصر محسب باحث في التراث بمركز الخارجة، تاريخ الواحات والتركيبة السكانية لهذه المنطقة وتحديدا قبل الفتح الإسلامى لمصر حيث استند على مذكرات بعض أبناء الوادى الجديد ومنهم الحاج محمد اسماعيل البرى والحاج يوسف أحمد مياز وذكر أن العائلات الأصلية للواحات والبالغ عددهم 11 عائلة مثل عائلة جوى والسندادية والنعايمة كما استند إلى بعض الوثائق مثل الحجج فى البيع والشراء، كما ذكر بعض العائلات التى وفدت إلى الواحات بعد الفتح الإسلامى وهم الركابية وأولاد الشيخ والعسوية والرضاونة وأكد أنه بالرغم من اختلاف الثقافات إلا أنه لم تذكر الوثائق وجود نزاعات بين أهالى الواحات

وتحدث مصطفى معاذ عن التراث الشعبي بمحافظة الوادي الجديد قائلا، إن هناك أغانى تراثية فى كافة المناسبات مثل السبوع والحنة والفرح وكذلك فى الحج كما ذكر أن هناك أغانى للنساء وأغاني للرجال وأشهر أغانى الرجال فى الفرح هو دق الكف كما شرح أن هناك عادات وتقاليد وأهمها خروج الطبالى فى المغرب أمام كل منزل، منوها عن الأمثال الشعبية وهى أقوال بسيطة ولكنها عميقةمثل ( اللقمة تحلى لو أكلوها اتنين والخير يزيد لو صفية النية ) وغيرها من الأمثال الشعبية التي تحكي تاريخ وعراقة الواحة قديما.

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