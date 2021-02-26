وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان عنابر تسمين الدواجن بالطور

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يرافقه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، اليوم الجمعة، المشروعات الزراعية بالمحافظة.وزار الوزير ومرافقوه المجزر الآلي ومعصرة الزيتون وعنابر دواجن التسمين والبياض، كما تفقدوا بعض المزارع الناجحة للإنتاج الزراعي المملوكة للمواطنين والمنزرعة بالموالح والخضروات والفاكهة والنخيل والمحاصيل والاستزراع السمكي.وأكد وزير الزراعة أهمية رفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة أو طرحها للقطاع الخاص لإدارتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها الأمر الذي يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لأهالي سيناء، قائلا إنه سيتم تقديم كل الدعم للمستثمرين وتوفير جميع الخدمات ومستلزمات الإنتاج.