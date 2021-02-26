تصوير قناع «توت عنخ آمون» خارج «الفاترينة».. «الآثار» تكشف الحقيقة

أكد وزارة السياحة والآثار، تصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج الڤاترينة الخاصة به، مرفوض، على الرغم من تلقيها عدد كبير من الطلبات من المصورين المحترفين والقنوات التليفزيونية العالمية، مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك حفاظًا على هذا الأثر المهم والفريد.وقالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، في تصريحات اليوم الجمعة، إن «هذا إدعاء ليس لها أساس من الصحة»، مؤكدة أنه «لم يتم فتح ڤاترينة قناع الملك توت عنخ آمون، منذ أن تم الانتهاء من ترميمه في عام 2015 على يد فريق مصري دولي»كانت هناك منشوروات تداولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تُشير إلى أنه تم السماح بتصوير قناع الملك توت عنخ آمون خارج ڤاترينة العرض الخاصة به مقابل مبلغ 500 جنيه إذا كان الشخص أجنبيًا و250 للمصريين.