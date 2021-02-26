أنابيل هلال تشارك في كليب محمد رمضان الجديد

شاركت عارضة الأزياء والإعلامية اللبنانية أنابيل هلال في كليب الفنان محمد رمضان الجديد، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة كمفاجأة لجمهوره الذي اعتاد على أعماله الغنائية بصفة مستمرة.ونشرت أنابيل صورة لهما من داخل كواليس تصوير الكليب مع محمد رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "بعد يوم عمل شاق، انتظروا فيديو كليب جديد ومذهل لمحمد رمضان".وكانت قد انتشرت، خلال الساعات الماضية، أخبار تفيد بمشكلات بين الفنان محمد رمضان وزوجته نسرين، وحدوث انفصال بينهما، ونفى محمود رمضان، شقيق ومدير أعمال الفنان محمد رمضان، في تصريحات لـ«الدستور»، الأخبار المنتشرة، مؤكدًا أنها أخبار ليست صحيحة، وأنه يتواجد وشقيقه حاليًا للتصوير في دبي، على أن يعودا الجمعة المقبل على الأكثر.وأكد أن «محمد رمضان» يستكمل مسلسل «موسى»، المقرر عرضه خلال رمضان، بداية من الأسبوع المقبل بعد قطع شوط كبير خلال الأيام الماضية، نافيًا حدوث مشكلات.