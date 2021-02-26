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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالي المعصرة بملوي

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:29 م
الدكتور محمد محمود
الدكتور محمد محمود
المنيا ـ على حسين
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تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، قرية المعصرة بمركز ملوى إحدى القرى المستهدف تطويرها، وأجرى حوار مع المواطنين حول أبرز احتياجتهم، كما استعرض المشروعات المدرجة للقرية من خلال مبادرة حياة كريمة مثل الأبنية التعليمية المستهدف التوسع بها والطرق المدرجة ضمن مشروعات الرصف.

رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد عصام محمود مساعد المستشار العسكرى وأحمد العمدة المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا وأميرة نبيل المسئول الإعلامى لمبادرة حياة كريمة بالمنيا وإيمان على ومينا مجدى مسئولى مركز ملوى من أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومحمد صابر ومحمد مصطفى أعضاء مجلس النواب وأشرف عشيرى عضو مجلس الشيوخ.

وطالب المواطنين من نائب المحافظ خلال الجولة بتغطية الترع الواقعة داخل الكتلة السكانية لما تشكله من خطر وضرر بيئى على أهالى القرية، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة إمكانية تنفيذ مطلب الأهالي.

كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه بمواصلة جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين لرفع مستوى الوعى لديهم حول قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومدى تأثيرها على حياة المواطن وما ستحدثه من طفرة فى الريف المصرى على كافة الأصعدة، وأكد أن مشروع تطوير الريف المصرى يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويصنع لهم حياة كريمة.

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