نائب محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالي المعصرة بملوي

نائب محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالي المعصرة بملوي
الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:29 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، قرية المعصرة بمركز ملوى إحدى القرى المستهدف تطويرها، وأجرى حوار مع المواطنين حول أبرز احتياجتهم، كما استعرض المشروعات المدرجة للقرية من خلال مبادرة حياة كريمة مثل الأبنية التعليمية المستهدف التوسع بها والطرق المدرجة ضمن مشروعات الرصف.
رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد عصام محمود مساعد المستشار العسكرى وأحمد العمدة المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا وأميرة نبيل المسئول الإعلامى لمبادرة حياة كريمة بالمنيا وإيمان على ومينا مجدى مسئولى مركز ملوى من أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومحمد صابر ومحمد مصطفى أعضاء مجلس النواب وأشرف عشيرى عضو مجلس الشيوخ.
وطالب المواطنين من نائب المحافظ خلال الجولة بتغطية الترع الواقعة داخل الكتلة السكانية لما تشكله من خطر وضرر بيئى على أهالى القرية، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة إمكانية تنفيذ مطلب الأهالي.
كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه بمواصلة جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين لرفع مستوى الوعى لديهم حول قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومدى تأثيرها على حياة المواطن وما ستحدثه من طفرة فى الريف المصرى على كافة الأصعدة، وأكد أن مشروع تطوير الريف المصرى يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويصنع لهم حياة كريمة.
رافق نائب المحافظ خلال جولته العقيد عصام محمود مساعد المستشار العسكرى وأحمد العمدة المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة المنيا وأميرة نبيل المسئول الإعلامى لمبادرة حياة كريمة بالمنيا وإيمان على ومينا مجدى مسئولى مركز ملوى من أعضاء مؤسسة حياة كريمة ومحمد صابر ومحمد مصطفى أعضاء مجلس النواب وأشرف عشيرى عضو مجلس الشيوخ.
وطالب المواطنين من نائب المحافظ خلال الجولة بتغطية الترع الواقعة داخل الكتلة السكانية لما تشكله من خطر وضرر بيئى على أهالى القرية، ووجه الأجهزة المعنية بدراسة إمكانية تنفيذ مطلب الأهالي.
كان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا قد وجه بمواصلة جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين لرفع مستوى الوعى لديهم حول قطاعات مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومدى تأثيرها على حياة المواطن وما ستحدثه من طفرة فى الريف المصرى على كافة الأصعدة، وأكد أن مشروع تطوير الريف المصرى يرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويصنع لهم حياة كريمة.