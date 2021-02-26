إصابة 3 فى تصادم سيارة برصيف بمحور 30 يونيو

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف بمحور 30 يونيو اتجاه طريق الإسماعيلية بورسعيد.وتلقى اللواء ياسر نشأت، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا، يفيد إصابة كل من شاكر فؤاد محمود، محل الاقامة القاهرة العباسية، 55 عاما، مصابا باشتباه كسر بالعمود الفقري والضلوع، طفلته هاجر، 3 سنوات، اشتباه بكسر بالذراع اليسرى، زينب مفيد محمد أحمد، 32 عاما، كدمات بالجسم، في حادث تصادم سيارة برصيف، بمحور 30 يونيو اتجاه بورسعيد.من جانبه، وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق الإسعاف بالاسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفي أبوخليفة للطوارئ.