نشرة الحوادث: «طردتهم من البيت».. إحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم للجنايات.. كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية
الجمعة 26/فبراير/2021 - 05:43 م
محمد عيسىطباعة
تنشر «الدستور» نشرة الحوادث، اليوم، في مصر أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.
نشرة الحوادث اليوم الجمعة 26-2-2021
كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية
تجري نيابة العمرانية والطالبية تحقيقات موسعة في العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بمنطقة الطالبية
«طردتهم من البيت».. إحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم للجنايات
أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم مستخدمين طلق نارى بسبب خلافات الميراث بينهم، لمحكمة الجنايات.
أمن الجيزة يكثف تحرياته حول اتهام عامل بقتل خاله في منشأة القناطر
تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول اتهام عامل بقتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم.
ضبط 125 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.
الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية
ضبطت الداخلية 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة،
نشرة الحوادث اليوم الجمعة 26-2-2021
كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية
تجري نيابة العمرانية والطالبية تحقيقات موسعة في العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بمنطقة الطالبية
«طردتهم من البيت».. إحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم للجنايات
أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم مستخدمين طلق نارى بسبب خلافات الميراث بينهم، لمحكمة الجنايات.
أمن الجيزة يكثف تحرياته حول اتهام عامل بقتل خاله في منشأة القناطر
تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول اتهام عامل بقتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم.
ضبط 125 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.
الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية
ضبطت الداخلية 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة،