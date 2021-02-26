نشرة الحوادث: «طردتهم من البيت».. إحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم للجنايات.. كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

نشرة الحوادث اليوم الجمعة 26-2-2021

كشف ملابسات العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بالطالبية

تجري نيابة العمرانية والطالبية تحقيقات موسعة في العثور على جثتي رجل وسيدة داخل شقة بمنطقة الطالبية

«طردتهم من البيت».. إحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم للجنايات

أمن الجيزة يكثف تحرياته حول اتهام عامل بقتل خاله في منشأة القناطر

ضبط 125 طربة حشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية في مطروح

الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية

تنشر «الدستور» نشرة الحوادث، اليوم، في مصر أبرز القضايا والحوادث التي شهدها الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية.أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بقتل زوجة أبيهم مستخدمين طلق نارى بسبب خلافات الميراث بينهم، لمحكمة الجنايات.تكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها حول اتهام عامل بقتل خاله، بسبب خلافات أسرية بمنشأة القناطر، حيث أصابه بآلة حادة على رأسه، وتم ضبط المتهم.نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 125 طربة من مخدر الحشيش بحوزة أحد العناصر الإجرامية بمطروح.ضبطت الداخلية 3 تشكيلات عصابية بالإسكندرية، حيث ضبطت تشكيلا عصابيا بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم السرقات المتنوعة،