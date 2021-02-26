كاريكاتير ينتقد نائبة بحزب أردوغان بعد هجومها على سيدان تعرضن للتفتيش العاري

عقب هجومها على السيدات اللاتي تعرضن للتفتيش العاري والاعتداءات في السجون التركية، سلط كاريكاتير تركي الضوء على تصريحات عضو حزب العدالة والتنمية أوزليم زنجين، المشينة بحق التفتيش العاري.وكانت نائب العدالة والتنمية قالت في تصريحات سابقة، إن المرأة الشريفة لا تنتظر سنة حتى تقول إنها تعرضت لذلك، مما أثار غضب النساء في تركيا ضدها.وفي صورة كاريكاتورية ساخرة أبرزت أوزليم وهي تتراجع عن كلامها بعد ثورة الشعب التركي ضدها، وهي تقول "قضيت حياتي أدافع عن حقوق المرأة، أنا مظلومة"، وفقا لموقع تركيا الآن.