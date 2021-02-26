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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المباحث تضبط قاتل سائق تاكسى الإسماعيلية

الجمعة 26/فبراير/2021 - 04:48 م
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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ألقت وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية، صباح اليوم الجمعة، القبض على قاتل سائق التاكسي الذي عثر عليه مقتولا قبل أسبوع.

وقالت مصادر إنه على مدار أسبوع كثفت وحدة المباحث من تحرياتها حول المجني عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه في العمل، فيما تتبع ضباط البحث الجنائى هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم المجني عليه قبل وفاته.

ونجح ضباط البحث في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه بهم في ارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية مرتكب الواقعة وتمكن الضباط من القبض عليه.

وشيع ما يقرب من ألفي شخص ظهر الأحد الماضي جثمان المجني عليه من كنيسة الأنبا بولا إلى مقابر الأسرة بمنطقة مقابر الشهداء.

وشهدت صلاة الجنازة صراخا وعويلا بشكل كبير من أهالي المجني عليه لصغر سنه وارتباطه بشكل كبير بأسرته وعائلته وجيرانه.

وكانت قد أمرت نيابة أول الإسماعيلية بدفن جثمان شاب في العشرينيات من العمر قُتل في ظروف غامضة بالإسماعيلية، الخميس الماضي.

وانتهي الطبيب الشرعي من تشريح جثمان المجني عليه خلال الساعات الماضية، فيما أمرت النيابة بتسليم الجثمان لذويه لدفنه، وكلفت المباحث الجنائية بتحرياتها حول الواقعة وضبط الجناة.

وكان قد عثر أهالي منطقة الإرسال على جثمان شاب 27 عاما "سائق تاكسي" داخل سيارته الأجرة مصاب بعدة طعنات وملقى بجواره سلاح الجريمة.

ونقلت سيارة الإسعاف المجني عليه إلي مستشفى جامعة قناة السويس، إلا أن الأطباء لم ينجحوا في محاولات إنقاذه وتوفي بعد ساعة من وصوله إلى المستشفى.

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