الأحد.. انقطاع المياه عن مناطق العمرانية بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيرة، انقطاع المياه عن منطقتى "العمرانية الشرقية والعمرانية الغربية ومتفرعاتهما"، وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الأحد الموافق 28-2-2021 حتى الساعة السادسة من صباح يوم الإثنين الموافق 1-3-2021، ولمدة 8 ساعات.وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 600 مم الجديد المغذي لمنطقتي العمرانية الشرقية والغربية، لتحسين الضغوط فى المنطقة.وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وتوفر سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب بالمناطق المتأثرة يمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125.