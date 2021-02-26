العراق: إصابة 8 أفراد من قوات الأمن والمتظاهرين خلال اشتباكات بذى قار

أكد مصدر طبي عراقي، اليوم الجمعة، إصابة 8 أفراد من قوات الأمن والمتظاهرين، إثر تجدد المواجهات بين الطرفين في الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال المصدر لقناة "السومرية نيوز": "إن خمسة إصابات كانت في صفوف القوات الأمنية، وثلاث إصابات بين المتظاهرين، إثر تجدد الاشتباكات بين الطرفين، في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار".وتشهد محافظة ذي قار احتجاجات غاضبة، وعلى إثر تلك الاحتجاجات أجرى وزير الداخلية عثمان الغانمي، أمس الخميس، زيارة إلى المحافظة على رأس وفد أمني.