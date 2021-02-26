الليبية للنفط: 1.4 مليار دولار إجمالي إيرادات يناير الماضي

أعلِنت المؤسسة الليبية للنفـط، وصول الإيراد العام للشهر الماضي من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات إلى مستويات قياسية، حيث سجل مستوى مليار و409 ملايين و93 ألف دولار تم إيداعها بحساب المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي.وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في تصريح أورده موقع بوابة أفريقيا الإخبارية اليوم الجمعة "إن المؤسسة وشركاتها وعامليها في مختلف مناطق عملياتها كافحوا طيلة الأشهر الماضية لتحقيق هذا الدخل من خلال زيادة معدلات الإنتاج في أوقات قياسية".