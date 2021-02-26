السعودية تسجل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، تسجيل 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 376723 حالة منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 368 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 367 ألفًا و691 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 3 حالات وفاة جديدة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 6.483 حالة منذ بداية الجائحة.