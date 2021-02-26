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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مائدة مستديرة عن إعادة هيكلة سوق العمل في ظل تداعيات كورونا بجامعة أسوان

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:52 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
أسوان_إسراء توفيق
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قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إنه فى إطار سعي جامعة أسوان للتواصل الدائم والمستمر لربط خريجي وطلاب الجامعة باحتياجات سوق العمل، يقوم مركز التطوير المهنى بالجامعة بالاعداد لإقامة مائدة مستديرة يوم الاحد القادم الموافق 28 فبراير 2021 تحت عنوان "إعادة هيكلة سوق العمل بمحافظة أسوان في ظل تداعيات جائحة كورونا نحو إستراتيجية جديدة لمواكبة وظائف المستقبل، والتي تهدف الي بحث المستجدات بسوق العمل والآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا العالمية وتأثيرها علي متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

وأضاف غلاب نعمل على خدمة طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات الحديثة بسوق العمل وحتي يكونوا مؤهلين للمنافسة ومواكبة كل ما هو جديد.

وأشار الدكتور أحمد غلاب الي ان الجامعة بصدد إستضافة هذا اللقاء الذي يجمع العديد من الشركات والهيئات الممثلة لكل القطاعات المختلفة في محافظة أسوان.

وسوف يقوم المركز الجامعى للتطوير المهنى على هامش اللقاء بتوقيع اتفاقية تعاون مع شركة التوفيق للانشاءات ومدرسة السلام أكاديمي والتى من خلالها سيتم توفير فرص تدريب عملى لطلاب الجامعة بمواقع العمل المختلفة.

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