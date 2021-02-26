8103 إصابات جددة بكورونا في إيران

أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الجمعة، تسجيل 8 آلاف و103 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و615 ألفًا و184 إصابة على مستوى البلاد.وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري في بيان أوردته وكالة أنباء (إرنا) الإيرانية إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 59 ألفًا و899 حالة فور تسجيل 69 وفاة جديدة منذ أمس الخميس.كما أضافت لاري أن عدد المتعافين من المرض بلغ مليونا و379 ألفًا و922 شخصًا، في حين وصل عدد الحالات الحرجة التي تخضع للرعاية الصحية في وحدات العناية المركزة إلى 3 آلاف و720 حالة.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 112 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و490 ألف شخص.